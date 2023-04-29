Команда Ротаня стремилась прервать ничейную серию, длившуюся 3 тура. Для Кривбасса же это был шанс завершить 2-матчевую полосу поражений. А вообще это был бой за 6 пунктов, ведь подопечные Вернидуба в случае победы подбирались к отчетному сопернику, который занимает последнее место в еврокубковой зоне, на 3-очковое расстояние. Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Феноменальный футбол увидели зрители за почти что полчаса первого тайма. Только на 29 минуте первый удар нанес Бабогло. Центрбек Александрии приложился издалека – выше. Еще более невероятное событие произошло на 34-й. Хомченовский стал первым, кто попал в створ ворот. Смещение с правого края, крученый удар левой не застал врасплох вратаря.

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Гости начали чаще отбирать вследствие прессинга на чужой трети поля. Один из таких эпизодов завершился лучшим моментом тайма. Калитвинцев обыгрался со Скорко и прострелил с правого фланга. Снаряд проскочил мимо ног двух защитников хозяев, но арендованный у Шахтера Сигеев пробил прямо в голкипера. А затем Лунев получил желтую от Монзуль за грубый срыв атаки. Вышло настолько жестко, что другой воспитанник донецких "горняков" Кулаков получил серьезную травму и не смог без посторонней помощи покинуть поле. Ужасный первый тайм на скверном картофельном поле завершился – все причастные выдохнули с облегчением.

После перерыва игра откровенно оживилась. Калитвинцев с фланга закручивал, Клищук хорошо прочувствовал момент и выбил из-под перекладины мяч, который нырял в девятку. Викентий Волошин, который вышел на замену еще в 1 тайме, тонко обыграл двух соперников на маленьком клочке поля в углу штрафной – подвел лишь прицел. Александрия в который раз накрывает прессингом на чужой половине, численное большинство 5 против 3, но Третьяков почему-то решает бить сам. Волошин очень эмоционально отреагировал – арендованный динамовец был совсем один справа, надо разыгрывать такие эпизоды до верного.

Еще 2 супермомента для вингера Александрии, который после замены Кулакова перешел в нападение. Сначала Третьяков получил пас за спины, а затем бил после прострела Калитвинцева с левого фланга. В обоих случаях Кривбасс выручил Клищук. Ну, а на 65 минуте команда Вернидуба забила будто бы из ничего. Лунев подал угловой с правого фланга, и 2 экс-игрока Александрии наказали своих бывших одноклубников – Задерака в падении эффектно сбросил на левую штангу, снаряд прошмыгнул через всю штрафную, Стецьков безукоризненно замкнул. Волошин не наиграл и 30 минут, возвращается Викентий на скамейку запасных, выходит Мирошниченко. Вместо другого динамовца Михайленко Ротань выпускает Мустафаева.

Хомченовский накрутил защитника и коварно целил в ближний нижний угол. Учитывая не лучшую дождливую погоду, это был непростой сейв Никиты Шевченко. Ошибается Александрия в центре поля. Артур Микитишин разгоняет быструю контру, обыгрывается с Хомченовским, стреляет в блок Бабогло и сразу же добавляет в фактически незащищенные ворота – Шевченко не успел прикрыть правый верхний угол после реакции на первый выстрел. Это дебютный гол за Кривбасс 19-летнего вингера, который принадлежит Шахтеру.

Лишь в компенсированное время Третьяков наконец-то сыграл, как следует. Принял пас Мустафаева, сбросил под расстрельный удар Мирошниченко. Замены гостей сыграли, но было уже поздно. Кривбасс берет непростой реванш за поражение 0:2 в первом круге. Команда Вернидуба набирает 31 балл и поднимается на 6 строчку. Руслан Ротань в своем 9 матче терпит первое поражение в клубной тренерской карьере – столько же и побед у наставника молодежной сборной Украины, все остальное – ничьи (7). Александрия остается на 5 строчке.

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