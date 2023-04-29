Дебютное поражение Ротаня в УПЛ в видеообзоре игры Кривбасс – Александрия – 2:1
29 апреля 22:02 - Читати українською
Кривбасс оказался сильнее Александрии в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Кривбасс – Александрия на "Футбол 24".
завершено
65’ Тимур Стецьков
81’ Артур Микитишин
Денис Мирошниченко 90+2’
65’ Тимур Стецьков
81’ Артур Микитишин
90+2’ Денис Мирошниченко
В первом тайме команды "промолчали", а вот после перерыва наконец смогли найти путь к чужим воротам. Счет открыл Кривбасс – Стецьков на дальней штанге замкнул пас Задераки головой после подачи углового.
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На 81 минуте Микитишин удвоил преимущество, добив в ворота собственный же удар. Александрия в компенсированное время отыграла один мяч – Мирошниченко переправил мяч в ворота после передачи Третьякова.
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