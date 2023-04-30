"Ми програли дві останні зустрічі, поступившись командам, яким не мали програвати, і з якими зобов'язані були брати очки. Натомість беремо очки з суперниками, які на рівень вище.

Дебютна поразка Ротаня в УПЛ у відеоогляді гри Кривбас – Олександрія – 2:1

З одного боку, приємно. З іншого – це говорить про те, що не завжди мої підопічні виконують те, що від них вимагаєш, і немає в них такого настрою, який має бути на кожну гру. Неважливо, з ким граємо: чи то Шахтар, чи Динамо, чи Минай, чи Львів – ми повинні виходити і показувати свій рівень, адже після програшів в матчах з більш слабкими опонентами ти дуже занижуєш власний рівень.

А потім – раз! – і обіграли Олександрію. Я дуже вдячний хлопцям, ми взяли важливі три очки. Ви ж бачите, яка щільна нижня половина турнірної таблиці: всі піджимають – можна у будь-який момент і вниз впасти, не дай Боже. Тому ці набрані очки дають нам змогу спокійно готуватися і йти далі.

Нам трішки пощастило під час подачі кутового, коли забили перший м'яч. Я зрозумів, що гравці Олександрії зараз будуть йти вперед і відіграватись – про це я сказав, коли підкликав до себе капітана Дмитра Хомченовського. Нам треба було обережно зіграти в захисті і правильно діяти в атаці, роблячи правильний перехід від оборони до нападу – що, власне, нам чудово вдалося. Ми забили вдруге – хоча в кінці і пропустили, хлопці трішки дали слабинку... Але 2:1 на нашу користь – це найголовніше", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Вернидуб завдав Ротаню дебютної поразки – екс-партнери покарали за божевільне марнотратство, єврокубки вже близько