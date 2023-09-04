"Игра мне очень понравилась. Та заряженность и желание, которые мои ребята предложили сопернику. Мы на верном пути. Забили три мяча, выиграли 3:0, хотя имели и много других моментов.

Колос – Кривбасс – 0:3 – видео голов и обзор матча

Но все равно Колос – неплохая команда. Где-то нам больше повезло, поэтому мы победили. Главное – не поймать звездочку, а работать дальше в том же духе, как работали. И даже больше.

Как только мы забили первый мяч – сказал команде, чтобы она не играла на удержание и не садилась в оборону. Нужно играть дальше, времени много. 1:0 – не тот счет, который дает большое преимущество. Могло еще все измениться на поле. Но мы шли в атаку, строили свой футбол, который нарабатываем на тренировках.

Колос играл в свой футбол. Как я увидел, он только в этом году перестроился, играет по другой тактической схеме. Мы же играем практически по одной схеме: можем играть только с одним или двумя опорниками. В этом только могут быть изменения. А так, ребята знают, что я люблю насыщать атаку.

Мы сыграли 6 туров, забили 11 мячей – это неплохой показатель. Мы не только держим защиту, но и идем в атаку. То же самое было, если вы заметили, с Шахтером. Уступая 0:2 или 1:3 мы бежали вперед и достигли того, чего хотели.

Есть ли что-то, чем я недоволен? Всегда найдутся такие моменты, которые не удовлетворяют любого тренера. Но я никогда не делаю каких-то глобальных выводов после игры. Потом мы спокойно сядем с тренерами и все проанализируем: убежден, что там будут и ошибки. Но точно не сейчас об этом говорить", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожан.

Напомним, после 6-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет третьим, набрав 11 очков.

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