Кривбасс разбил Колос в поединке 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Кривбасс на "Футбол 24".

Кривбасс повел в счете на 14 минуте – Задерака обработал длинную передачу в штрафную, а вторым касанием классно пробил в дальний угол. Первый тайм голов больше не подарил.

Кривбасс устроил нелогичный разгром Колосу и поднялся на третье место

А после перерыва подопечные Вернидуба удвоили свое преимущество – Понедельник на ближней стойке замкнул подачу с углового. Задерака на 88 минуте оформил курьезный дубль – нападающий прострелил, а вратарь неудачно сыграл, позволив мячу оказаться в воротах.