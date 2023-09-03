Колос – Кривбасс – 0:3 – видео голов и обзор матча
19:54 - Читати українською
Кривбасс разбил Колос в поединке 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Кривбасс на "Футбол 24".
Максим Задерака 14’
Максим Задерака 88’
14’ Максим Задерака
88’ Максим Задерака
Кривбасс повел в счете на 14 минуте – Задерака обработал длинную передачу в штрафную, а вторым касанием классно пробил в дальний угол. Первый тайм голов больше не подарил.
Кривбасс устроил нелогичный разгром Колосу и поднялся на третье место
А после перерыва подопечные Вернидуба удвоили свое преимущество – Понедельник на ближней стойке замкнул подачу с углового. Задерака на 88 минуте оформил курьезный дубль – нападающий прострелил, а вратарь неудачно сыграл, позволив мячу оказаться в воротах.
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