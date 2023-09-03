К отчетному матчу команды подошли, имея одинаковое количество очков. Читалась встреча типичных середняков УПЛ – без зрелища, с малым количеством моментов, зато с борьбой, криками и спорами.

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В результате судьбу поединка определили ошибки, которых у Колоса было гораздо больше. Неожиданностью стала неуверенная игра Бурды, подарившего отличный шанс Иличу. Бондаренко подстраховал партнера, а через несколько минут не доиграл уже сам. Роскошный пас Стецькова за спины центрбекам хозяев подобрал Задерака и легко переиграл голкипера.

Колосс мог бы сравнять еще до перерыва, но не использовал свои полумоменты. Во втором тайме хозяева заиграли еще активнее – только никак не могли поразить ворота соперника. Зато у Кривбасса залетало. Понедельник забил после углового, а в конце матча Задерака оформил дубль. Максим с фланга то ли бил, то ли навешивал. Главное, что мяч закрутился в ближний угол, пока Фесюн "читал" передачу. Максимально провально оценил эпизод голкипер Колоса.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Кривбасса. Наряд такой счет справедлив, но подопечные Юрия Вернидуба заслужили забрать три очка. После шести туров у криворожцев 11 зачетных пунктов, благодаря чему они хотя бы временно поднялись на третье место.