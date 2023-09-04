"Гра мені дуже сподобалась. Та зарядженість і бажання, які мої хлопці запропонували супернику. Ми на вірному шляху. Забили три мʼячі, виграли 3:0, хоча мали й багато інших моментів.

Колос – Кривбас – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Але однаково Колос – непогана команда. Десь нам більше пощастило, тому ми перемогли. Головне – не спіймати зірочку, а працювати далі у тому ж дусі, як працювали. І навіть більше.

Як тільки ми забили перший мʼяч – сказав команді, щоб вона не грала на утримання та не сідала в оборону. Потрібно грати далі, часу багато. 1:0 – не той рахунок, який дає велику перевагу. Могло ще все змінитись на полі. Але ми йшли в атаку, будували свій футбол, який напрацьовуємо на тренуваннях.

Колос грав у свій футбол. Як я побачив, він тільки у цьому році перебудувався, грає за іншою тактичною схемою. Ми ж граємо практично однією схемою: можемо грати тільки з одним чи двома опорниками. У цьому тільки можуть бути зміни. А так, хлопці знають, що я люблю насичувати атаку.

Ми зіграли 6 турів, забили 11 м'ячів – це непоганий показник. Ми не тільки тримаємо захист, але і йдемо в атаку. Те ж саме було, якщо ви помітили, з Шахтарем. Поступаючись 0:2 чи 1:3 ми бігли вперед та досягли того, чого хотіли.

Чи є щось, чим я незадоволений? Завжди знайдуться такі моменти, які не задовільняють будь-якого тренера. Але я ніколи не роблю якихось глобальних висновків після гри. Потім ми спокійно сядемо з тренерами та все проаналізуємо: переконаний, що там будуть і помилки. Але точно не зараз про це говорити", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, після 6-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде третім, набравши 11 очок.

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