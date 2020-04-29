Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены Милевского

Брестское Динамо чудом проиграло солигорскому Шахтеру со счетом 4:2 в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси. Однако борьбу за трофей все равно продолжает Артем Милевский.

Кубок Беларуси, полуфинал, ответный матч

Шахтер С – Динамо Б* – 4:2 (по сумме двух матчей – 4:4)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Подстрелов, 74 – Савицкий, 19, Гордейчук, 38

Команды Милевского и Вернидуба встретились четвертый раз за последние 2 месяца. Если в чемпионате украинский тренер сумел одолеть Артема, то другие поединки завершались фиаско. Брест выиграл у него Суперкубок и нанес поражение в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси, который запомнился голом Нойка, ассистом Милевского и дебютом Хачериди.

Сегодня Нойок и Хачериди не помогали Динамо из-за дисквалификации, поэтому за Брест среди украинцев отдувался лишь "Миля". Шахтеру дома нужно было отыгрываться с 0:2. И необходимый заряд солигорцы имели. На стартовых минутах они интенсивно атаковали левым флангом. Впрочем, вскоре их прыть погасила травма Политевича – Вернидуб провел вынужденную замену.

Первый опасный момент возник на 9 минуте, когда Лисакович мощно пробил с линии штрафной – голкипер парировал. Шахтер владел инициативой и мог выйти вперед, но Бурко немного не попал в дальний угол. На противоположном конце поля игрой Динамо руководил Милевский, которому катастрофически не хватает скорости. Артем несколько раз подставился под фол, а затем разогнал голевой выпад, грамотно изменив вектор атаки.

Первое взятие ворот получилось достаточно курьезным: подача с правого фланга, опытный голкипер Гутор неожиданно упал, а Савицкий выиграл верховую борьбу в чужой штрафной и послал мяч в сетку. Неуверенность Гутора в матче с бывшими партнерами (Александр этой зимой сменил Брест на Солигорск) была заметна еще раньше – за 2 минуты до пропущенного гола он едва не получил "за шиворот" со штрафного.

Шахтер ответил выходом Кендиша один на один с голкипером, однако Игнатович выиграл свою дуэль. Подопечные Вернидуба пытались комбинировать, но моментов создавали крайне мало. Динамо организовано сидело в обороне, а в конце тайма закрепило преимущество. Ужасные ошибки обороны стоили Шахтеру еще одного пропущенного гола. Защитники даже не попытались помешать Гордейчуку пробить из-за пределов штрафной точно в дальний угол.

В перерыве казалось, что все понятно – 4:0 по сумме двух матчей в пользу Динамо. Однако у Вернидуба было другое мнение. На старте второго тайма его команда с большим энтузиазмом побежала вперед. Селява не забил из выгодной позиции, Лисакович тащил на себе атаку Солигорска. Брест сподобился лишь на один осмысленный выпад с завершением – хороший удар Быкова взял Гутор.

И все же тренерский штаб Динамо, наверное, подумал, что дело сделано, и забрал с поля Милевского. Именно с замены Артема (на 54 минуте) начался камбэк Шахтера. Атаки хозяев начали завершаться голами. Сначала сработала сербская связка: Антич накинул на Ивановича, а тот загнал мяч в сетку. Иванович сразу мог оформить дубль – голкипер чудом успел сложиться и парировать удар ногами.

Давление на ворота Бреста не прекращалось. Гости полностью растерялись, в их штрафной возник страшный хаос. Игнатович крутился, как мог, спасал команду, однако партнеры бросили вратаря на произвол судьбы. Он отразил удар Селявы вплотную, а с добиванием Лисаковича справиться просто не было шансов. Шахтер очень быстро вышел вперед – Бурко заработал пенальти, а Лисакович идеально пробил с 11-метровой отметки.

Юрий Вернидуб отнюдь не был сторонним наблюдателем событий. Украинский специалист усилил игру заменами, выпустив Бодула и Подстрелова. Именно "свежие" футболисты сделали четвертый гол Солигорска. Бодул, который в целом отлично вошел в игру, откликнулся на подачу с правого края и нанес акцентированный удар головой. Игнатович уже традиционно парировал, а защита Динамо не менее традиционно проспала добивание – Подстрелов затолкал мяч в ворота. 4 гола за 16 минут! Безумие!

4:4 по сумме двух матчей, однако этого Вернидубу не хватило, ведь Динамо прошло в финал благодаря гостевым голам. Футболисты Шахтера всеми силами пытались дожать деклассированного соперника, создали немало моментов, но забить так и не удалось. Не спасли даже 7 компенсированных минут.

Брестское Динамо все же выстояло и попало в финал Кубка Беларуси. Замена Милевского едва не стала роковой для гостей – Шевченко, вышедший вместо Артема, настолько провалился, что тренер снял его еще до финального свистка.

Финал Кубка Беларуси запланирован на 24 мая. Так команда Артема Милевского встретится с победителем пары БАТЭ – Славия.

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