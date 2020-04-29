Вернидуб створив божевільний камбек, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі – 4 голи за 16 хвилин після заміни Мілевського

Брестське Динамо дивом програло солігорському Шахтарю з рахунком 4:2 в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Білорусі. Однак боротьбу за трофей все одно продовжує Артем Мілевський.

Кубок Білорусі, півфінал, матч-відповідь

Шахтар С – Динамо Б* – 4:2 (за сумою двох матчів – 4:4)

Голи: Івановіч, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Підстрелов, 74 – Савицький, 19, Гордійчук, 38

Команди Мілевського та Вернидуба вчетверте зустрілися за останні 2 місяці. Якщо у чемпіонаті український тренер зумів здолати Артема, то інші поєдинки завершувалися фіаско. Брест виграв у нього Суперкубок і завдав поразки в першому півфінальному матчі Кубка Білорусі, який запам'ятався голом Нойка, асистом Мілевського та дебютом Хачеріді.

Сьогодні Нойок і Хачеріді не допомагали Динамо через дискваліфікацію, тому за Брест серед українців віддувався лише "Міля". Шахтарю вдома потрібно було відігруватися з 0:2. І необхідний заряд солігорці мали. На стартових хвилинах вони інтенсивно атакували лівим флангом. Втім, незабаром їхній пил пригасила травма Політевича – Вернидуб провів вимушену заміну.

Перший небезпечний момент виник на 9 хвилині, коли Лисакович потужно пробив з лінії штрафного майданчика – голкіпер парирував. Шахтар володів ініціативою та міг вийти вперед, але Бурко трішки не влучив у дальній кут. На протилежному кінці поля грою Динамо керував Мілевський, якому катастрофічно бракує швидкості. Артем декілька разів підставився під фол, а потім розігнав гольовий випад, грамотно змінивши вектор атаки.

Перше взяття воріт вийшло досить курйозним: подача з правого флангу, досвідчений голкіпер Гутор несподівано впав, а Савицький виграв верхову боротьбу в чужому штрафному майданчику та послав м'яч у сітку. Невпевненість Гутора в матчі з колишніми партнерами (Олександр цієї зими змінив Брест на Солігорськ) була помітна ще раніше – за 2 хвилини до пропущеного гола він ледь не отримав "за комірець" зі штрафного.

Шахтар відповів виходом Кендиша сам на сам з голкіпером, однак Ігнатович виграв свою дуель. Підопічні Вернидуба намагалися комбінувати, але моментів створювали вкрай мало. Динамо організовано сиділо в обороні, а наприкінці тайму закріпило перевагу. Жахливі помилки оборони коштували Шахтарю ще одного пропущеного гола. Захисники навіть не спробували завадити Гордійчуку пробити з-за меж штрафного майданчика точно в дальній кут.

У перерві здавалося, що все зрозуміло – 4:0 за сумою двох матчів на користь Динамо. Однак у Вернидуба була інша думка. На старті другого тайму його команда з великим ентузіазмом побігла вперед. Селява не забив з вигідної позиції, Лисакович тягнув на собі атаку Солігорська. Брест спромігся лише на один осмислений випад з завершенням – хороший удар Бикова взяв Гутор.

І все ж тренерський штаб Динамо, мабуть, подумав, що справу зроблено, і забрав з поля Мілевського. Саме з заміни Артема (на 54 хвилині) розпочався камбек Шахтаря. Атаки господарів нарешті почали завершуватися голами. Спершу спрацювала сербська зв'язка: Антіч накинув на Івановіча, а той загнав м'яч у сітку. Івановіч відразу міг оформити дубль – голкіпер дивом встиг скластися та парирувати удар ногами.

Тиск на ворота Бреста не припинявся. Гості повністю розгубилися, в їхньому штрафному майданчику виник страшенний хаос. Ігнатович крутився, як міг, рятував команду, проте партнери кинули воротаря напризволяще. Він відбив удар Селяви впритул, а з добиванням Лисаковича впоратися просто не мав шансів. Шахтар дуже швидко вийшов вперед – Бурко заробив пенальті, а Лисакович ідеально пробив з 11-метрової позначки.

Юрій Вернидуб аж ніяк не був стороннім глядачем подій. Український фахівець підсилив гру замінами, випустивши Бодула та Підстрелова. Саме "свіжі" футболісти зробили четвертий гол Солігорська. Бодул, який загалом чудово увійшов у гру, відгукнувся на подачу з правого краю та завдав акцентованого удару головою. Ігнатовіч вже традиційно парирував, а захист Динамо не менш традиційно проспав добивання – Підстрелов заштовхав м'яч у ворота. 4 голи за 16 хвилин! Божевілля!

4:4 за сумою двох матчів, однак цього Вернидубу не вистачило, адже Динамо пройшло у фінал завдяки гостьовим голам. Футболісти Шахтаря всіма силами намагалися дотиснути декласованого суперника, створили чимало моментів, але забити так і не вдалося. Не врятували навіть 7 компенсованих хвилин.

Брестське Динамо все ж вистояло та потрапило у фінал Кубка Білорусі. Заміна Мілевського ледь не стала фатальною для гостей – Шевченко, який вийшов замість Артема, настільки провалився, що тренер зняв його ще до фінального свистка.

Фінал Кубка Білорусі запланований на 24 травня. Так команда Артема Мілевського зустрінеться з переможцем пари БАТЕ – Славія.

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