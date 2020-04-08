Гол Нойока, ассист Милевского, дебют Хачериди – Динамо Брест "вынес" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси

Футболисты брестского Динамо на своем поле уверенно одолели солигорский Шахтер. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13

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В первом кубковом полуфинальном матче наиболее украинская команда принимала на своем поле подопечных экс-тренера луганской Зари. Уже на шестой минуте украинский полузащитник Александр Нойок открыл счет в матче. Вернидуб и компания еще не успели прийти в себя от быстрого гола, как получили второй: Павел Савицкий воспользовался передачей Артема Милевского и удвоил преимущество своей команды.

Шахтер перехватил инициативу во владении мячом, однако к качественным завершающим ударам дело не доходило. Более того, хозяева имели еще несколько неплохих шансов увеличить счет. Артем провел на поле 67 минут и был заменен. Зато впервые в сезоне в официальном матче вышел экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди и отыграл весь поединок.

Ответная игра пройдет 29 апреля, а финал Кубка Беларуси запланирован на 24 мая – матч состоится на газоне минского стадиона Динамо.

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