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Гол Нойока, ассист Милевского, дебют Хачериди – Динамо Брест "вынес" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси

21:35 132 Читати українською
Гол Нойока, ассист Милевского, дебют Хачериди – Динамо Брест "вынес" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси
Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0 / Фото из открытых источников

Футболисты брестского Динамо на своем поле уверенно одолели солигорский Шахтер. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13

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В первом кубковом полуфинальном матче наиболее украинская команда принимала на своем поле подопечных экс-тренера луганской Зари. Уже на шестой минуте украинский полузащитник Александр Нойок открыл счет в матче. Вернидуб и компания еще не успели прийти в себя от быстрого гола, как получили второй: Павел Савицкий воспользовался передачей Артема Милевского и удвоил преимущество своей команды.

Шахтер перехватил инициативу во владении мячом, однако к качественным завершающим ударам дело не доходило. Более того, хозяева имели еще несколько неплохих шансов увеличить счет. Артем провел на поле 67 минут и был заменен. Зато впервые в сезоне в официальном матче вышел экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди и отыграл весь поединок.

Ответная игра пройдет 29 апреля, а финал Кубка Беларуси запланирован на 24 мая – матч состоится на газоне минского стадиона Динамо.

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Теги
Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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