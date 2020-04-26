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Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск

06:30 7 Читати українською
Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск
Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2 / Фото из открытых источников

Динамо Брест на своем поле уступило солигорскому Шахтеру (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 6-й тур

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2

Голы: Витус, 25 (аг), Лисакович, 67

Милевский и Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Вернидуба

Подопечные Юрия Вернидуба вышли вперед уже на 25-й минуте благодаря автоголу защитника Динамо Максима Витуса. После перерыва Солигорск усилиями Виталия Лисаковича закрепил преимущество вторым голом и зафиксировал финальный результат.

После шести туров Динамо опустилось на 13 место набрав семь очков, Шахтер с 8-ю пунктами – десятый.

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Теги
Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Динамо Брест Динамо Брест Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский
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