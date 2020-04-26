Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск

Украина — 25 апр 169
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Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА
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Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробностиУкраина — 25 апр 778
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Золоті 60-ті і сива давнина: крах Реала, проклятий голкіпер, дві легенди київського Динамо і ще 26 фото "старої школи"Овертайм — 25 апр 333
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Аякс официально оставили без чемпионства – Эредивизи приняла окончательное решение об завершении сезонаНидерланды — 24 апр 415
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Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекаютьУкраина — 24 апр 779