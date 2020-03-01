Вернидуб: Шахтер никогда не станет Динамо

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб признался, что он имел желание возглавить киевское Динамо.

"Мечты всегда есть, и у меня были. И не только в Европу – много говорили о Динамо Киев. Вы думаете, я не хотел бы? Хотел! Но так сложилось. Значит, это не то, что мне было нужно.

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Я знаю, что Динамо – это народный клуб Украины, который действительно на устах у всех. Как бы там Шахтер не хотел стать Динамо – он никогда не станет. Динамо – это Динамо. Оно осталось еще с советских времен – это громко звучало. Так, на данный момент Шахтер переигрывает Динамо, но я уверен, что придет время, когда все это изменится. Как только у нас власть меняется, – как политическая, так и спортивная, – так оно все сразу изменится. Я уверен в этом", – сказал Вернидуб Youtube-каналу FootballHub.

Напомним, Вернидуб возглавил солигорский Шахтер в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца 2022-го.

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