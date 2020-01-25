Вернидуб назвал цели, которые ставит перед солигорским Шахтером на сборах

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от тренировочных сборов в Турции.

"К спаррингам подходим серьезно. Но ребята будут получать серьезные нагрузки. Это необходимо. На сборах я не ставлю результат в первую очередь. Самое главное – правильный подход к работе на тренировках. И понимание ребят того, что мы им доносим.

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Задание на спарринг – тактическое расположение, схема игры, движение. Это самое важное в этих играх, а не результат. Но если все эти моменты будут выполнены в комплексе, то будет и результат. Мы должны понимать, что даже на контрольную игру должна быть мотивация и правильный настрой", – поделился Вернидуб в комментарии пресс-службе солигорского Шахтера.

Напомним, украинский специалист возглавил Шахтер С в ноябре, до этого он на протяжении 9 лет работал с луганской Зарей.

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