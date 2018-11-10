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Заря – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

20:59 61 Читати українською
Заря – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча
Заря – Карпаты – видео голов и обзор матча / Фото ФК Карпаты

Заря минимально одолела Карпаты в 15-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Карпаты.

Карпаты начали поединок интереснее, но открыть счет было суждено именно номинальным хозяевам. На 16-й минуте отличился Хомченовский.

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Еще до свистка на перерыв львовяне восстановили паритет. После розыгрыша штрафного Марьян Швед прокатил мяч несколько метров в сторону ворот соперника и нанес неожиданный удар из-за пределов штрафной.

Во второй половине встречи луганчанам удалось дожать Карпаты и вырвать три очка.

Украина. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Заря – Карпаты – 2:1

Голы: Хомченовский, 16, Гордиенко, 70 – Швед, 34

Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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