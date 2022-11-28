"Трудно что-то комментировать сегодня. Особенно после предыдущего матча с Металлистом 1925 (0:2). Тот матч и этот – две разные игры, два разных соперника. СК Днепр-1 пока лидер нашего чемпионата. Команда, которая до сих пор не имела ни одного поражения ... Я сказал перед матчем ребятам, что есть шанс вписать себя в историю этого чемпионата, нанести СК Днепр-1 первое поражение.

Кривбасс – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Вышли, вроде бы и настрой был как надо, и сама игра неплохая. Переход от обороны к атаке – то, что мы хотели увидеть. Я очень рад за каждого из ребят. За то, что сегодня они действительно достойны победы. Показали, что могут на равных играть с лидерами. Осталось сделать так, чтобы они так же играли и против других клубов УПЛ. Потому что бывают разочарования.

Надеюсь, дальше все у нас будет хорошо. Главное теперь хорошо сыграть последний матч против Черноморца и отдохнуть от сезона. А там уже на сборах как следует поработаем и подготовимся ко второму кругу", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

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