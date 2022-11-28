СК Днепр-1 сенсационно уступил Кривбассу (1:2) в 15-м туре УПЛ. Отчет и обзор матча читайте в этой новости на Футбол 24.

Криворожцы находились в зоне стыковых матчей, поэтому предпоследний поединок в году стремились завершить на положительной ноте. Днепряне ожидаемо стремились увеличить отрыв от Шахтера на вершине турнирной таблицы.

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Старт встречи подопечные Кучера могут записать себе в актив. Следствием этого стал пенальти. Екатерина Монзуль просматривала видеоповтор, когда прозвучала воздушная тревога. Встреча была приостановлена, а возобновлена ​​после выхода из укрытия. Тогда Довбик реализовал 11-метровый, однако Setanta не успела вовремя включить трансляцию, поэтому взятие ворот болельщики не увидели. Почти сразу Кривбасс сумел сравнять. Татарков отдал на ход Волошину, который сместился во вратарскую и закрутил четко под дальнюю штангу. 1:1!

Второй тайм был куда веселее в исполнении обеих команд. Лучший момент в первой половине имел Дибанго. Прошел левым флангом в штрафную и с острого угла разрядил пушку. У Валефа не было шансов спасти, но за него сыграл каркас. В следующей атаке Дебелко пробрался тем же флангом, удар парировал кипер. СК Днепр-1 ответил ударом в перекладину.

Кривбасс показывал зубы гостям и во второй раз забил. Задерака на 73 минуте подал с левого фланга, Татарков сбросил головой на Дебелка, которому оставалось просто попасть в полупустые ворота. Интрига жила до последнего, но "спортклубовцы" не сумели ничем серьезным ответить. Команда Кучера потерпела первое поражение в сезоне УПЛ, но все же ушла лидером (35 пунктов) на зимнюю паузу. Кривбасс набрал 15 зачетных баллов и поднялся на 11 строчку.