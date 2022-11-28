"Важко щось коментувати сьогодні. Особливо після попереднього матчу із Металістом 1925 (0:2). Той матч і цей – дві різні гри, два різних суперники. СК Дніпро-1 наразі лідер нашого чемпіонату. Команда, яка до сьогодні не мала жодної поразки. Я сказав перед матчем хлопцям, що є шанс вписати себе в історію цього чемпіонату, завдати СК Дніпро-1 першої поразки. Вийшли, начебто й налаштування було як треба, й сама гра непогана.

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Перехід від оборони до атаки – те, що ми хотіли побачити. Я дуже радий за кожного з хлопців. За те, що сьогодні вони дійсно гідні цієї перемоги. Показали, що можуть на рівних грати з лідерами. Залишилось зробити так, аби так само вони грали й проти інших клубів УПЛ. Тому що бувають розчарування.

Сподіваюсь, далі все у нас буде добре. Головне тепер, добре зіграти останній матч проти Чорноморця й відпочити від сезону. А там вже на зборах як треба попрацюємо та підготуємось до другого кола", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

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