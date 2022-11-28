Кривбасс обыграл СК Днепр-1 в рамках 15 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Юрия Вернидуба только в ноябре сумела набрать отличную форму, одержав 3 из 4 своих побед в сезоне. Сегодняшняя стала максимально сенсационной и очень важной. Благодаря ей Кривбасс совершил прыжок с предпоследнего места на 11-е.

СК Днепр-1 потерпел первое поражение в сезоне УПЛ – Кривбасс оформил камбэк после гола Довбика

СК Днепр-1 не сумел уйти на зимний перерыв без поражений. Хотя в отчетном матче открыл счет Артем Довбик, этого днепрянам не хватило. Голы Волошина и Дебелка принесли победу Кривбассу.