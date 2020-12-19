"Мне сказали об отставке, когда я уже знал об этом. Считаю, 9,5 лет проработать в одном клубе – тоже чего-то стоит. Наверное, пришел момент, когда нужно что-то менять.

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Я знал, догадывался об отставке. Видно было уже, еще за 2 месяца до этого. Когда проиграли Ингульцу в полуфинале Кубка, я сам предложил. Понимал, что допустил ошибку, на что президент ответил: "Кончай, работай, все нормально". Хотя потом начали искать тренера, я об этом знал.

У меня еще был год по контракту. Были у клуба колоссальные долги передо мной. Попросил вернуть мне то, что честно заработал. Что и было сделано. Вернули, потому что, как понимаю, были бы проблемы, если бы не вернули. Я на контракте был, другого тренера не могли заявить.

Последний год просто простили? Да. Я его простил, когда мне вернули все долги", – сказал Вернидуб в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Юрий Николаевич возглавил луганчан в 2011-м и проработал в клубе 8 лет, после чего перешел в Шахтер Солигорск. Накануне Вернидуб стал главным тренером Шерифа.

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