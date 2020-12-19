"Самый сильный футболист, игравший под моим руководством? Не буду греха таить – Малиновский. Почему ему единственному из моих подопечных удалось сыграть в топ-5 чемпионатов? Потому что у него есть характер. Думаю, важную роль сыграла травма, которую он получил в Генке. Его тогда уже похоронили, а он восстановился и еще лучше заиграл.

Вернидуб признался, у какого топ-тренера хотел бы пройти стажировку – выбор откровенно удивил

От кого ожидал большего? От Будковского! Был сезон, когда он забил 12 или 14 голов. Я его очень просил остаться, но он решил уйти в Анжи. У нас как раз был групповой этап Лиги Европы. Думаю, это была одна из ошибок.

Тотовицкий тоже очень яркий футболист. Он не до конца раскрыл себя, потенциал сумасшедший был. Техника Тотовицкого дорогого стоит. Может, где-то растратил силы. Вернулся в Шахтер, сел на скамейку, год не играл. Какой смысл было возвращаться? Мог уйти в аренду, а не протирать штаны. А вот Петряк правильно сделал, что ушел в Ференцварош – сейчас за Фехервар играет и один из лидеров", – сказал Вернидуб в интервью программе "ТаТоТаке".

"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти". Італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса