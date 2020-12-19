"Мені сказали про відставку, коли я вже знав про це. Вважаю, 9,5 років пропрацювати в одному клубі – теж чогось варте. Напевно, прийшов момент, коли потрібно щось міняти.

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Я знав, здогадувався про відставку. Видно було вже, ще за 2 місяці до цього. Коли програли Інгульцю в півфіналі Кубка, я сам запропонував. Розумів, що припустився помилки, на що президент відповів: "Закінчуй, працюй, все нормально". Хоча потім почали шукати тренера, я про це знав.

У мене ще був рік за контрактом. Були у клубу колосальні борги переді мною. Попросив повернути мені те, що чесно заробив. Що і було зроблено. Повернули, бо, як розумію, були б проблеми, якби не повернули. Я на контракті був, іншого тренера не могли заявити.

Останній рік просто пробачили? Так. Я його пробачив, коли мені повернули всі борги", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Юрій Миколайович очолив луганців у 2011-му та пропрацював у клубі 8 років, після чого перейшов до солігорського Шахтаря. Напередодні Вернидуб став головним тренером Шерифа.

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