Вернидуб признался, когда начнет рассматривать варианты продолжения карьеры – ожидать быстрого возвращения не стоит

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал, чем занимается после ухода из луганского клуба.

"Сейчас отдыхаю. Сами понимаете, за 10 лет непрерывного стажа усталости накопилось в избытке. Чувствую, что нуждаюсь в перезагрузке. Неделю провел с женой в Турции, а затем через три дня выезжал в Европу на переговоры...

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Пообщался с серьезными людьми. Сказал, что сейчас мне нужен месяц-другой отдыха. Потом уже, ближе к осени, после квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы буду готов рассматривать варианты. Возможно, к октябрю снова начну работать.

Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из Ювентуса не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений. Хотя... Варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится – так точно. А это, как мне кажется, в ближайшее время не произойдет.

Вернидуб вел переговоры с европейским клубом и не будет рассматривать предложения из России, – ТаТоТаке

Главная часть моего райдера – тренерский штаб. У меня есть 3-4 верных и квалифицированных помощника, которые ушли вместе со мной с Зари, хотя, наверное, могли остаться. Ценю их преданность и считаю обязательным предложить идти дальше вместе", – цитирует Вернидуба Команда 1.