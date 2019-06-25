Вернидуб вел переговоры с европейским клубом и не будет рассматривать предложения из России, – ТаТоТаке

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб мог трудоустроиться в европейском чемпионате.

"Вернидуб сейчас отдыхает в Запорожье. Он получил предложение и ездил на 3 дня на переговоры в страну из Европы. Тренер подчеркнул, что ему необходимо время на переосмысление.

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Он хочет пойти в амбициозный клуб, который декларирует цели не только на словах, а также хочет взять с собой свой тренерский штаб. Предложений из России он рассматривать не будет – как минимум в ближайшем будущем", – сказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Вернидуб покинул Зарю по окончании сезона 2018/19. Специалист провел во главе луганской команды 8 лет.

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