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Вернидуб вел переговоры с европейским клубом и не будет рассматривать предложения из России, – ТаТоТаке

14:59 237 Читати українською
Вернидуб вел переговоры с европейским клубом и не будет рассматривать предложения из России, – ТаТоТаке
Юрий Вернидуб / фото: С. Ярошевский

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб мог трудоустроиться в европейском чемпионате.

"Вернидуб сейчас отдыхает в Запорожье. Он получил предложение и ездил на 3 дня на переговоры в страну из Европы. Тренер подчеркнул, что ему необходимо время на переосмысление.

Вернидуб мог возглавить сборную Беларуси

Он хочет пойти в амбициозный клуб, который декларирует цели не только на словах, а также хочет взять с собой свой тренерский штаб. Предложений из России он рассматривать не будет – как минимум в ближайшем будущем", – сказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Вернидуб покинул Зарю по окончании сезона 2018/19. Специалист провел во главе луганской команды 8 лет.

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