Вернидуб зізнався, коли почне розглядати варіанти продовження кар'єри – очікувати на швидке повернення не варто

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів, чим займається після відходу з луганського клубу.

"Зараз відпочиваю. Самі розумієте, за 10 років безперервного стажу втоми накопичилося в надлишку. Відчуваю, що потребую перезавантаження. Тиждень провів з дружиною в Туреччині, а потім ще на три дні виїжджав до Європи на переговори...

Вернидуб міг очолити збірну Білорусі

Поспілкувався з серйозними людьми. Сказав, що наразі мені потрібен місяць-другий перепочинку. Потім вже, ближче до осені, після кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи буду готовий розглядати варіанти. Можливо, до жовтня знову почну працювати.

Для мене важливо, щоб клуб був амбітним і, декларуючи серйозні завдання, підкріплював їх справами. Дзвінків з Ювентуса не чекаю, але, в принципі, відкритий для будь-яких пропозицій. Хоча... Варіанти з Росії розглядати не планую. Поки між нашими країнами нічого не зміниться – так точно. А це, як мені здається, найближчим часом не станеться.

Вернидуб вів переговори з європейським клубом і не розглядатиме пропозиції з Росії, – ТаТоТаке

Головна частина мого райдеру – тренерський штаб. У мене є 3-4 вірних і кваліфікованих помічники, які пішли разом зі мною з Зорі, хоча, напевно, могли залишитися. Ціную їх відданість і вважаю обов'язковим запропонувати йти далі разом", – цитує Вернидуба Команда 1.