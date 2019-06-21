Вернидуб мог возглавить сборную Беларуси

Украинский специалист Юрий Вернидуб после ухода из Зари мог начать работать в сборной Беларуси.

Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб контактировал с Федерацией футбола Беларуси по поводу возможности возглавить национальную команду этой страны. Еще одним кандидатом был главный тренер винниковского Руха – Леонид Кучук.

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"Кто конкретно из иностранцев предлагал услуги? Контактировали, например, с Кучуком и Вернидубом. Но я считаю, пусть лучше Мархель будет работать с этой сборной", – сказал глава Федерации футбола Беларуси в комментарии "Прессбол".

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Напомним, Вернидуб покинул Зарю по окончании сезона 2018/19. Специалист провел в луганской команде 8 лет. Сейчас тренер находится без работы.