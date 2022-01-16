Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал интерес к своей персоне после хороших выступлений команды в Лиге чемпионов.

"Интерес был, я потому и подписал новый контракт с Шерифом. Не хотел, чтобы меня лишний раз беспокоили. Было бы неправильно в отношении Шерифа, к руководителям, которые так отнеслись, так поступили.

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Поэтому сказал: "Даже ничего не буду рассматривать. Давайте подпишу, чтобы вы дали это в прессу, чтобы меньше меня беспокоили, а мысли сосредоточу полностью на Шерифе".

Клубы из какого чемпионата интересовались? Венгрия, Сербия. Ференцварош? Не только", – сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ .

Напомним, Шериф под руководством украинского специалиста стал настоящим открытием этого сезона: команда победила Реал и Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы против Браги.

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