Юрий Вернидуб подписал новый контракт с Шерифом, сообщает официальный сайт тираспольского клуба.

Ференцварош официально назначил нового наставника – Зубкова будет тренировать Черчесов

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до завершения 2024 года. За год работы у руля молдавского клуба украинец вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, где сенсационно занял третье место, оставив донецкий Шахтер без евровесны.

В Украине Вернидуб известен своей работой с луганской Зарей (2011-2019). Шериф лидирует в чемпионате Молдовы и готовится к поединку с Брагой в плей-офф Лиги Европы.

"Злітали вдруге, почули вибух, почали молитися. Пам'ятаю Сабо білого, як його сорочка": одкровення зірки Нашого футболу