Вернидуб прервал свой отпуск, возглавив Шериф из Тирасполя, сообщает официальный сайт клуба. Условия контракта не разглашаются.

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Отметим, что Шериф является грандом молдавского футбола. Клуб лишь трижды в 21 веке не смог стать чемпионом страны, дважды став серебряным призером в сезонах 1999/00 и 2010/11 и занял третье место в сезоне 2014/15. Добавим, что Шериф лидирует в текущем чемпионате Молдовы, имея отрыв в 6 очков и игру в запасе. Ранее "Футбол 24" сообщал, что украинский специалист может возглавить молдавского чемпиона.

Напомним, предыдущим местом работы Вернидуба был Шахтер из Солигорска, который в итоге стал чемпионом Беларуси под руководством Романа Григорчука. До этого этому Юрий Николаевич работал 8 лет во главе Зари.

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