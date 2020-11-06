Вернидуб сделал себе имя в луганской Заре, которую он возглавлял в течение 10 лет. Последним местом работы 54-летнего тренера был солигорский Шахтер, откуда он ушел в конце августа, мотивировав свое решение семейными обстоятельствами.

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Вскоре Вернидуб может вернуться на тренерский мостик. Как стало известно "Футбол 24", Юрий Николаевич может возглавить тираспольский Шериф, где должность главного тренера вакантна после отставки хорватского тренера Зорана Зекича. Кроме Вернидуба, молдаване рассматривают кандидатуру Леонида Кучука, который когда-то уже работал с Шерифом.

Добавим, что сейчас клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата, одержав 15 побед в 16 матчах, украинский нападающий Андрей Близниченко с шестью голами является вторым бомбардиром команды. Однако Шериф не смог пробиться в групповой этап еврокубков, уступив в квалификации ЛЕ скромному Дандлоку.

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