"Ракицкий – не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и виденье. Он выбрал такое, у меня другое.

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Но кто такой сепаратист? Это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегают за пенсиями в Украину.

Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Ракицкий сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать", – заявил Вернидуб в интервью SportArenaTV.

Напомним, Ярослав перебрался в Зенит из Шахтера летом 2019 года за 10 млн евро. После этого трансфера Ракицкий больше не получал вызов в сборную Украины, хотя в текущем сезоне является игроком основы питерского клуба – 22 матча во всех турнирах, гол и ассист.

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