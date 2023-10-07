Коваль остался без тренера после позорных 0:6 в еврокубках
00:40 - Читати українською
Шериф не простил Роберто Бордину провал в Лиге Европы.
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Тираспольский клуб официально объявил об увольнении главного тренера.
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Бордин возглавил Шериф в январе этого года. Команда выиграла чемпионат и Кубок Молдовы, но новый сезон складывался посредственно. "Желто-черные" проиграли прямому конкуренту Милсами, а в Лиге Европы идут без очков после 2 туров. Поражение 0:6 от Славии стало последней каплей.
Напомним, за Шериф выступает украинский голкипер Максим Коваль.
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