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Бордин возглавил Шериф в январе этого года. Команда выиграла чемпионат и Кубок Молдовы, но новый сезон складывался посредственно. "Желто-черные" проиграли прямому конкуренту Милсами, а в Лиге Европы идут без очков после 2 туров. Поражение 0:6 от Славии стало последней каплей.

Напомним, за Шериф выступает украинский голкипер Максим Коваль.

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