Лига Европы, 2-й тур

Группа G

Рома – Серветт – 4:0

Голы: Лукаку, 22, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52

Славия Прага – Шериф – 6:0

Голы: Хитил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (аг.), Шранц, 47, Доудера, 58

Группа H

Гекен – Карабах – 0:1

Гол: Жунінью, 70

Мольде – Байер – 1:2

Голы: Брейвик, 87 – Фримпонг, 14, Телла, 18

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В группе G Рома разбила Серветт. Лукаку в середине тайма вывел "волков" вперед, а Белотти сразу после перерыва удвоил преимущество (впоследствии он оформит дубль). Пеллегрини, который вышел на второй тайм, успел отдать ассист, забить гол и получить травму. Швейцарцы не сумели забить хотя бы гол престижа и потерпели уже второе поражение.

Славия камня на камне не оставила от Шерифа. Украинский голкипер Максим Коваль шесть раз вытаскивал мяч из сетки (один раз гости забили сами себе). Как следствие, Славия и Рома набрали по 6 очков и лидируют в группе, Серветт и Шериф с нулями замыкают турнирную таблицу.

В группе H Карабах на выезде вырвал победу у Гекена. Судьбу матча решил единственный гол в середине тайма от Жуниньо. В параллельной встрече Байер дожал Мольде. "Фармацевты" еще до середины тайма вели 2:0. В конце встречи Брейвик один гол отквитал, но на большее не хватило времени и сил. После 2-х туров немцы и азербайджанцы набрали максимум баллов, представители Скандинавии пока без очков.

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