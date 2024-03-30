"Игра была нелегкая, так скажу. Понимали, что Верес – та команда, которая сейчас борется за выживание. Они сыграли перед этим с Динамо 1:1, поэтому я понимал, что будет игра очень нелегкая. Но если взять 1-й тайм, единственный этот момент мы пропустили на первых минутах, когда вратарь делал длинную передачу, и вышел их игрок, пробил мимо ворот – все, на мой взгляд.

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Потом взяли под контроль, были моменты. Тяжело было вскрывать, скажу честно, потому что вся команда была за линией мяча. Но неплохие подходы были. Могли забить – не забили. Спасибо Мрвалевичу, что он помог своим моментом. Там чистая красная, я сразу это увидел. Так нельзя действовать футболисту. Хорошо, что рефери пересмотрел, отменил желтую и дал красную карточку.

Поэтому, в принципе, во втором тайме нам намного легче было. Мы контролировали игру практически без моментов у наших ворот. Забили мяч, потом забили еще один в концовке. Выиграли 2:0 – это самое главное. Хочу поздравить всех криворожан, ФК Кривбасс с победой. Будем двигаться дальше.

Мы хорошо изучили нашего соперника. Мы видели, что они очень классно, компактно играют в центре. А вот фланги у них всегда пустые. И мы даже говорили своим крайним нападающим, чтобы они вводили туда в центр крайних защитников для того, чтобы был свободный фланг для наших крайних защитников – то что у нас неплохо получилось", – поделился Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.

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