Несмотря на статус фаворита, Кривбасс в первом тайме умудрился не нанести ни одного удара по воротам соперника. Верес же немалыми силами шел вперед, но не хватало мастерства. Так, Шастал выскочил один на один с вратарем, но пробил мимо. Кривбасс ответил моментом Аду Принса, но тот неточно пробил после классной фланговой передачи Задераки.

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Острый момент возник на 26-й минуте, когда Кузык сбросил головой в центр штрафной, но ни Вакулко, ни Понедельник не дотянулись до мяча. Первый удар в створ ворот произошел аж на 33-й минуте – Вовченко замкнул навес с углового прямо в руки Клищуку. А перед перерывом Верес остался в меньшинстве – Мрвалевич получил прямую красную за отмашку в эпизоде со Стецковым. Решение приняли после просмотра VAR.

На старте второго тайма Кривбасс сумел выйти вперед. Классный заброс на Дибанго на левый край штрафной, камерунец прострелил, а Кучеренко, пытаясь прервать, срезал мяч в собственные ворота. После этого две возможности упустил Аду, но сначала он пробил в сетку с внешней стороны, а затем не смог переиграть вратаря после выхода один на один. Классный момент был у Илича, но его удар через себя прилетел прямо в руки Пасту.

Верес мог отыграться, но Курко пробил чуть выше после навеса со штрафного. Ровенчане даже в меньшинстве не собирались сдаваться и пытались давить на соперника, но Кривбасс не только удержал победу, но и увеличил преимущество на 89-й минуте. Лунев получил передачу от Сосы, а Паст, который выбегал, чтобы перехватить мяч, поскользнулся. Максим забил уже в пустые ворота и сделал счет 0:2. Жан-Морель По мог сделать победу разгромной, но его удар со штрафного приняла на себя перекладина.

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