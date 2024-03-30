"Гра була нелегка, так скажу. Розуміли, що Верес – та команда, яка зараз бореться за виживання. Вони зіграли перед цим з Динамо 1:1, тому я розумів, що буде гра дуже нелегка. Але якщо взяти 1-й тайм, єдиний оцей момент ми пропустили на перших хвилинах, коли воротар робив довгу передачу, і вийшов їхній гравець, пробив повз ворота – все, на мій погляд.

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Потім взяли під контроль, були моменти. Тяжко було розкривати, скажу чесно, тому що вся команда була за лінією м'яча. Але непогані підходи були. Могли забити – не забили. Дякувати Мрвальєвічу, що він допоміг своїм моментом. Там чиста червона, я одразу це побачив. Так не можна діяти футболісту. Добре, що рефері передивився, скасував жовту та дав червону картку.

Тому, в принципі, в другому таймі нам набагато легше було. Ми контролювали гру практично без моментів біля наших воріт. Забили м'яч, потім забили ще один в кінцівці. Виграли 2:0 – це найголовніше. Хочу привітати всіх криворіжців, ФК Кривбас з перемогою. Будемо рухатися далі.

Ми добре вивчили нашого суперника. Ми бачили, що вони дуже класно, компактно грають у центрі. А от фланги в них завжди порожні. І ми навіть казали своїм крайнім нападникам, щоб вони уводили туди в центр крайніх захисників для того, щоб був вільний фланг для наших крайніх захисників – те що в нас непогано вийшло", – поділився Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

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