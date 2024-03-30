Верес – Кривбасс – 0:2 – видео голов и обзор матча
22:08 - Читати українською
Кривбасс в непростом поединке 22-го тура чемпионата Украины одолел Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Верес – Кривбасс на "Футбол 24".
Максим Лунев 89’
89’ Максим Лунев
В первом тайме голов не было, но произошло важное событие прямо перед перерывом – Мрвальевич получил красную за отмашку от соперника.
Кривбасс с трудом обыграл Верес – удаление форварда-бомбардира, судьбу игры решил автогол и невезение вратаря
Кривбасс на старте второй половины вышел вперед благодаря автоголу Кучеренко. А ближе к концу игры Лунев воспользовался ошибкой Паста, который поскользнулся на выходе, и забил фактически в пустые ворота.
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