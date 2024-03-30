Кривбасс в непростом поединке 22-го тура чемпионата Украины одолел Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Верес – Кривбасс на "Футбол 24".

В первом тайме голов не было, но произошло важное событие прямо перед перерывом – Мрвальевич получил красную за отмашку от соперника.

Кривбасс с трудом обыграл Верес – удаление форварда-бомбардира, судьбу игры решил автогол и невезение вратаря

Кривбасс на старте второй половины вышел вперед благодаря автоголу Кучеренко. А ближе к концу игры Лунев воспользовался ошибкой Паста, который поскользнулся на выходе, и забил фактически в пустые ворота.