Румынский клуб в феврале 2024 года усилил свой состав бывшим игроком Барселоны. Как оказалось за Динамо играет не Эдгар Ие, а его брат-близнец Эделино.

Левандовски может покинуть Барселону – Хави больше не верит в поляка и задумал большую перестройку в атаке

Как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Даниэля Сендре, в команде удивились, когда Эдгар Ие плохо говорил на английском и общался лишь на португальском, несмотря на то, что играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах.

Когда Динамо попросило вероятного Эдгара предъявить водительские права, на что игрок ответил отказом. В случае официального подтверждения в подмене игроков, бухарестскому клубу грозит потеря восьми очков, заработанных в 5 матчах, которые Эделино провел вместо своего брата.

Напомним, что Эдгар Ие начинал свою карьеру в составе Спортинга. В 2012 году он перешел в Барселону Б, а за первую команду "кулес" дебютировал спустя три года. Защитник выступал за Вильярреал, Лилль, Нант, Трабзонспор, Фейенорд и Башакшехир, прежде чем присоединиться к бухарестскому Динамо.

Эделино Ие также проходил через академию Спортинга. Его последним клубом был польский Тлуховия Тлухов.

Реал зазіхнув на скарб Фонсеки: в екс-наставника Шахтаря розкрився феноменальний тінейджер і переплюнув Азара