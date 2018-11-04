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Вернидуб: Не хочу обидеть Черноморец, но в Заре футболисты сильнее

23:26 4 Читати українською
Вернидуб: Не хочу обидеть Черноморец, но в Заре футболисты сильнее
Юрий Вернидуб / ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Черноморцем в рамках 14 тура УПЛ.

"Игра давалась в первом тайме не так легко. Хорошо, что забили после стандартного положения. Хотя и до этого было два-три момента. Если бы все их реализовали, то все уже было бы понятно.

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Во второй половине матч был интереснее. Были забиты два мяча. Могли еще забить. Также могли и пропустить. Пожелаю Черноморцу выйти из этой непростой ситуации, быть сильными.

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Не хочу обидеть Черноморец, но у нас в Заре собраны футболисты сильнее. У нас в команде пять человек вызвали недавно в расположение молодежной сборной страны. Есть и игрок национальной сборной Украины", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Украина14 тур

Черноморец - Заря: Воскресенье 04 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
0 : 3
Заря
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Черноморец - Заря Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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