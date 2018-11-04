toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - САУТГЕМПТОН

Вернидуб: Не хочу образити Чорноморець, але у Зорі футболісти сильніші

23:26 100 Читать на русском
Вернидуб: Не хочу образити Чорноморець, але у Зорі футболісти сильніші
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Чорноморцем у рамках 14 туру УПЛ.

"Гра давалася в першому таймі не так легко. Добре, що забили після стандартного положення. Хоча і до цього було два-три моменти. Якби всі їх реалізували, то все вже було б зрозуміло.

Чорноморець – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У другій половині матч був цікавішим. Було забито два м'ячі. Могли ще забити. Також могли і пропустити. Побажаю Чорноморцю вийти з цієї непростої ситуації, бути сильними.

Зоря розгромила Чорноморець на виїзді

Не хочу образити Чорноморець, але у нас в Зорі зібрані футболісти сильніші. У нас в команді п'ять чоловік викликали нещодавно в розташування молодіжної збірної країни. Є і гравець національної збірної України", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Україна14 тур

Чорноморець - Зоря: Неділя 04 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 3
Зоря
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чорноморець - Зоря Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
4
хв
Хаддерсфілд
22:00
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук