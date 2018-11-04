Вернидуб: Не хочу образити Чорноморець, але у Зорі футболісти сильніші

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Чорноморцем у рамках 14 туру УПЛ.

"Гра давалася в першому таймі не так легко. Добре, що забили після стандартного положення. Хоча і до цього було два-три моменти. Якби всі їх реалізували, то все вже було б зрозуміло.

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У другій половині матч був цікавішим. Було забито два м'ячі. Могли ще забити. Також могли і пропустити. Побажаю Чорноморцю вийти з цієї непростої ситуації, бути сильними.

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Не хочу образити Чорноморець, але у нас в Зорі зібрані футболісти сильніші. У нас в команді п'ять чоловік викликали нещодавно в розташування молодіжної збірної країни. Є і гравець національної збірної України", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.