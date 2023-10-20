"Смотрю много футбола, наблюдаю, анализирую. Может, это кому-то будет смешно, но ориентиром для меня является Буде-Глимт, против которого мы играли с Зарей.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на одну позицию – Шахтер и Заря подарили лучшую неделю в евросезоне

Мне очень пришелся по душе их футбол – как они играют и как формируют команду. Из года в год они показывают хорошие результаты в таком не слабом, по моему мнению, чемпионате.

Многие считают, что первенство Норвегии не очень сильное, но я другого мнения. Это хорошая команда, и у них очень сильный тренер. Дай бог, когда война закончится и все будет нормально, я хотел бы поехать и посмотреть на работу Кьетиля Кнутсена. Не знаю, будет ли он еще в команде на тот момент, но хотел бы с ним познакомиться и пройти у него стажировку. Надо постоянно чему-то учиться", – сказал Вернидуб в интервью Tribuna.

Напомним, Виталий объявил о завершении карьеры игрока в июле 2023 года и вошел в тренерский штаб своего отца в Кривбассе.

Заря встречалась с Буде-Глимт в сезоне 2021/22 в рамках группового этапа Лиги конференций – на выезде луганцы уступили норвежцам 1:3, а дома расписали ничью 1:1.

К слову, согласно октябрьскому рейтингу чемпионат Норвегии в таблице коэффициентов УЕФА занимает 16-ю строчку, УПЛ – семнадцатая.

Оболонь – Заря, Металлист 1925 – Кривбасс: анонс матчей УПЛ