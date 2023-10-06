Впервые в еврокубковом сезоне 2023/24 Украина одержала две победы в течение одной недели. Шахтер и Заря – единственные наши команды, продолжающие борьбу, сумели набрать максимальное количество очков. "Горняки" в суперволевом стиле обыграли Антверпен в Лиге чемпионов, уступая 0:2 после первого тайма, а Заря удержала минимальную победу над Брейдабликом в Лиге конференций.

Как следствие, Шахтер и Заря принесли Украине 0,8 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Лучший результат в сезоне 2023/24 позволил нам подняться на одну позицию. Украина обошла Израиль и занимает 17-ю строчку рейтинга ассоциаций.

В текущем сезоне пять украинских команд (Ворскла, СК Днепр-1, Динамо, Заря и Шахтер) суммарно набрали 2,700 балла. За 5 лет наработок Украины составляет 26,600. Совсем чуть-чуть от нас отстает Израиль, у которого тоже остались две команды в еврокубках. Так же на чуть-чуть впереди Норвегия, которая занимает 16-ю позицию. А вот от Чехии, Сербии и Дании Украина отстает солидно – примерно на бал (чтобы его набрать, не хватит даже двух побед). Нужно остерегаться и Греции, которая сохранила 4 команды в еврокубках и регулярно набирает очки. Она отстает чуть больше, чем на бал.

Следующие матчи еврокубков пройдут в конце октября – уже после паузы на игры сборных. Шахтер на выезде будет противостоять Барселоне в третьем туре ЛЧ, а Заря в Лиге конференций сыграет против Маккаби Тель-Авив на поле израильтян.

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