"Дивлюсь багато футболу, спостерігаю, аналізую. Може, це комусь буде смішно, але орієнтиром для мене є Буде-Глімт, проти якого ми грали з Зорею.

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Мені дуже припав до душі їхній футбол – як вони грають і як формують команду. З року в рік вони показують хороші результати у такому не слабкому, на мою думку, чемпіонаті.

Багато хто вважає, що першість Норвегії не дуже сильна, але я іншої думки. Це хороша команда, і у них дуже сильний тренер. Дай боже, коли війна закінчиться і все буде нормально, я хотів би поїхати і подивитись на роботу К'єтіля Кнутсена. Не знаю, чи буде він ще в команді на той момент, але хотів би з ним познайомитись і пройти у нього стажування. Треба постійно чомусь вчитись", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Віталій оголосив про завершення кар'єри гравця у липні 2023 року і увійшов до тренерського штабу свого батька у Кривбасі.

Зоря зустрічалась з Буде-Глімт у сезоні 2021/22 у рамках групового етапу Ліги конференцій – на виїзді луганці поступились норвежцям 1:3, а вдома розписали нічию 1:1.

До слова, згідно з жовтневим рейтингом чемпіонат Норвегії у таблиці коефіцієнтів УЄФА посідає 16-ту сходинку, УПЛ – сімнадцята.

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