В рамках 11-го тура УПЛ 2023/24 Оболонь сыграет против Зари, а Металлист 1925 встретится с Кривбассом. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Оболонь перед международной паузой выдала неожиданный рывок, одержав три победы подряд. В Кубке заслуженно прошли Динамо, затем случилась победа над Минаем в равной игре с небольшим отскоком, а дальше киевляне прибили Металлист 1925 – прибили без особых вопросов. А еще была эффектная ничья с Вересом.

Успехи "пивоваров" стали следствием значительного прогресса в атакующей работе. Новичок УПЛ перестал просто играть от печки. С теми же ровенчанами подопечные Валерия Иващенко создали 4-5 голевых моментов лишь в стартовые 15 минут.

Желание играть активнее может быть связано с бесперспективностью привычного режима "адского автобуса" – каким бы неудобным ни был футбол Оболони, ее оборона подарит сопернику достаточно шансов. Хотя в последнее время и в этом плане есть определенные сдвиги (тот же Лукьянчук существенно прибавил в единоборствах).

Благодаря своему рывку "зелено-белые" покинули зону вылета, однако отрыв совсем небольшой – всего три очка. При этом конкуренты за спиной отстают всего на 3-6 очков, имея несколько матчей в запасе, поэтому расслабляться киевлянам нельзя. Борьба за выживание только набирает обороты.

Одним из преследователей Оболони является Заря. Подопечных Валерия Кривенцова от зоны прямого вылета спасает только разница голов – правда, луганчане сыграли аж на два поединка меньше, а в предыдущем туре УПЛ они расписали уверенную ничью с самим Черноморцем (вполне заслужив победу). И все же – команда не знает побед в течение пяти туров подряд, выиграв всего один матч (из восьми попыток, половина завершилась поражениями).

Эти неудачи несколько компенсируются выступлениями в Европе (триумф над Славией, ничья с Гентом, победа в Исландии) и Кубке (прошли в четвертьфинал, одолев Мариуполь). Впрочем, только к игре с бельгийцами нареканий было минимум. Пока Валерию Кривенцову трудно – он менял схемы и тактические подходы, пытаясь адаптироваться под возможности игроков, однако прогресс минимальный.

Футболистам Зари точно была нужна международная пауза. За это время коллектив мог лучше понять и отработать требования нового коуча, хотя во встрече с Мариуполем значительного прорыва не было заметно. Сегодня может быть еще тяжелее, ведь у Зари травмировался Джордан – второй основной центрбек, который еще и на мяче мощно выглядит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Батагов (под вопросом), Бутко, Джордан

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Заря

Оболонь: Рыбка – Приймак, Лукьянчук, Карась – Мединский, Дубко, Косовский, Мороз, Прокопенко – Краснопир, Тарануха

Заря: Турбаевский – Данченко, Боль, Снурницын, Вантух – Яцик – Волошин, Нагнойный, Мишнев, Горбач – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Букмекеры считают Зарю фаворитом. Правда, коэффициенты на успех луганчан высокие, а разница с шансами на успех Оболони небольшая. Даже конторы не уверены в том, что луганчане способны гарантированно побеждать в УПЛ – а тем более "пивоваров".

Мы предлагаем отнестись к этому матчу, как к битве команд, борющихся за выживание. В них все решает рандом. Ставить лучше на голы – учитывая проблемы киевлян и луганчан в обороне и атаке, довольно убедительным кажется прогноз на тотал меньше 2,5.

Харьковчане с середины августа и почти до конца сентября держали высокий темп набора очков, выдав 5-матчевую беспроигрышную серию с тремя победами. Плюс, был проход Горняка-Спорт в Кубке. Этот рывок заставил подзабыть о слабом старте сезона, однако карнавал длился недолго – за белой полосой последовала черная. Металлист 1925 перед международной паузой потерпел три сухих поражения подряд.

Кубковый разгром от Ворсклы еще можно понять. Проигрыш Днепру-1 был досадным, ведь "желто-синие" выглядели острее (соперник отскочил), а вот с Оболонью произошло тотальное фиаско – команда почти ничего не создала, а доигрывала матч вдевятером с полевым футболистом на воротах. Сентябрьский задел позволил удержаться от падения в четверку аутсайдеров, но отрыв совсем небольшой.

И именно на таком фоне Металлист 1925 подходит к матчу с Кривбассом. Максимально несвоевременный соперник – криворожане на старте сезона демонстрировали настолько убедительный футбол, что выход на первое место выглядит даже логично. Подопечные Юрия Вернидуба действительно были самой стабильной и наиболее сбалансированной командой в первых 10-ти турах.

По ожидаемым голам коллектив уступает только Динамо, а по ожидаемым очкам он держится в топ-3 УПЛ. Правда, оборона у Кривбасса привозит слишком много моментов, как для лидера (аж 13 ожидаемых голов). Эта проблема вылилась в домашний вынос от Руха, который расположился аккурат между двумя матчами с Черноморцем – в Кубке проиграли, в чемпионате выиграли, а в целом поединки выглядели слабыми.

Возможно, у криворожан накопилась усталость. Посмотрим, как они проявят себя после международной паузы. Соперник вроде Металлиста 1925 – шикарный вариант для раскачки.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец, Соса (все – Кривбасс)

Дисквалифицированные: Курило, Мозиль (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Кривбасс

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Фарина, Безуглый, Червак – Габелок, Вачиберадзе – Ари, Чирук, Дмитренко – Борячук

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Хомченовский, Лунев – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Кривбасс является фаворитом противостояния. Если бы матч произошел до международной паузы, то еще можно было бы говорить о факторе усталости, но сейчас криворожанам ничто не должно мешать. Ничто, кроме Металлиста 1925 – в футбол играют две команды.

После двух недель отдыха харьковчане могут выглядеть лучше, чем с Оболонью. Тем не менее, пока трудно прогнозировать что-то, кроме победы подопечных Юрия Вернидуба. Они сильнее.

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