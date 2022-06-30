Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что в протоколе матча с Украиной произошли изменения.

После технического просмотра эпизода с рикошетом автогол Андрея Ярмоленко переписан на Гарета Бейла, сообщает футбольная ассоциация Уэльса в твиттере.

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Отметим, что єтот момент и решил судьбу игры: после навеса Бейла Ярмоленко пытался головой выбить мяч, однако пробил точно в собственные ворота. Матч завершился минимальной победой валлийцев (1:0).

Таким образом, валлийцы завоевали последнюю путевку для европейских сборных на чемпионат мира и попали в группу B, где сыграют с Англией, США и Ираном.

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