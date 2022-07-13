Товарищеский матч

Александрия – Кривбасс – 1:1

Голы: Надольский, 87 – Устименко, 37

Нереализованный пенальти: Хобленко, 73 (Кривбасс).

В первом тайме команды обменялись моментами Устименко и Шулянского, а повел в счете Кривбасс на 37 минуте – Устименко замкнул фланговую передачу Афанасенко.

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Во второй половине Вернидуб выпустил полностью обновленный состав, состоявший исключительно из новичков. Александрия больше владела инициативой, но криворожцы могли удвоить преимущество. Впрочем, Хобленко не смог реализовать пенальти. За это Александрия наказала на 87 минуте голом Надольского (принадлежит киевскому Динамо), точно пробившего в ближний угол.

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