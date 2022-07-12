Главный тренер криворожцев пытается не отставать от подопечных в умении справляться с мячом.

На одной из тренировок 56-летний Вернидуб исполнил популярный среди футболистов трюк. Тренер пробил по воротам с нулевого угла (а возможно, даже из-за линии ворот). Юрий Николаевич закрутил мяч так, что тот влетел в сетку.

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Напомним, Вернидуб совмещает работу в Кривбассе с военной службой в Вооруженных Силах Украины. Наставник сразу после начала полномасштабной войны покинул Шериф, который возглавлял на тот момент, и пошел защищать Украину. Впоследствии Вернидуб получил разрешение стать тренером криворожской команды и подписал контракт на 3 года.

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