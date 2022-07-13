Вернидуб дебютував у Кривбасі – чемпіон світу забив 3 голи за 3 матчі, гол динамівця позбавив перемоги
Криворізький клуб вперше зіграв під керівництвом Юрія Вернидуба – суперником стала Олександрія.
Товариський матч
Олександрія – Кривбас – 1:1
Голи: Надольський, 87 – Устименко, 37
Нереалізований пенальті: Хобленко, 73 (Кривбас).
У першому таймі команди обмінялись моментами Устименка та Шулянського, а повів у рахунку Кривбас на 37 хвилині – Устименко замкнув флангову передачу Опанасенка. Прес-служба криворіжців зазначає, що це був його 3 гол у 3 матчах.
Вернидуб продемонстрував майстер-клас техніки – чудовий гол тренера Кривбаса
У другій половині Вернидуб випустив повністю оновлений склад, який складався виключно з новачків. Олександрія більше володіла ініціативою, але криворіжці могли подвоїти перевагу. Втім, Хобленко не зумів реалізувати пенальті. За це Олександрія покарала на 87 хвилині голом Надольського (належить київському Динамо), який точно пробив у ближній кут.
Росія напала на Україну: Ярославський повернувся, порядок проведення матчів УПЛ, Ахметов віддає Футболи (LIVE)