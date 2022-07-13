Товариський матч

Олександрія – Кривбас – 1:1

Голи: Надольський, 87 – Устименко, 37

Нереалізований пенальті: Хобленко, 73 (Кривбас).

У першому таймі команди обмінялись моментами Устименка та Шулянського, а повів у рахунку Кривбас на 37 хвилині – Устименко замкнув флангову передачу Опанасенка. Прес-служба криворіжців зазначає, що це був його 3 гол у 3 матчах.

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У другій половині Вернидуб випустив повністю оновлений склад, який складався виключно з новачків. Олександрія більше володіла ініціативою, але криворіжці могли подвоїти перевагу. Втім, Хобленко не зумів реалізувати пенальті. За це Олександрія покарала на 87 хвилині голом Надольського (належить київському Динамо), який точно пробив у ближній кут.

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