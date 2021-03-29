Немец не собирается покидать Стэмфорд Бридж, сообщает Goal.

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Вернер доволен своим положением в составе "синих" и не хочет покидать команду всего после сезона в Лондоне. Излишней уверенности форварду добавляет приход на пост главного тренера соотечественника Томаса Тухеля. Вернер имеет проблемы с адаптацией к АПЛ и даже разгневал тренера тактической глупостью в поединке против Эвертона. Однако, тренерский штаб Челси продолжает доверять нападающему место в основе команды.

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

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