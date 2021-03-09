Проблемы нападающего лондонского Челси Тимо Вернера с адаптацией к английскому футболу продолжаются. Во время поединка против Эвертона немец разозлил наставника команды Томаса Тухеля.

В середине первого тайма в эфир попал монолог тренера в адрес подопечного. Видео инцидента появилось в твиттере Sky Sport.

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"Тимо, сколько ты еще будешь играть слева? Ты же справа должен играть! Ты уже четверть часа играешь слева. До тебя не доходит?", – выпалил Тухель.

Отметим, что Тимо Вернер провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился. На последних минутах его заменил Кристиан Пулишич.

После переезда на Стэмфорд Бридж прошлым летом результативность нападающего изрядно упала. Пока он забил 10 мячей во всех турнирах, сыграв 37 матчей. В прошлом году Вернер оформил 34 гола (45 поединков).

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