Боссы "синих" задумали громкую сделку на летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Вернер в тумане: форвард Челси разгневал Тухеля тактической глупостью

Челси хочет обменять Тимо Вернера на Эрлинга Холанда. Лондонцы являются одним из топ-претендентов на забивного норвежца. Но в менеджменте понимают, что Дортмунд потребует невероятную сумму отступных. Так возникла идея с обменом на Вернера, который до сих пор не освоился на Альбионе, с доплатой от Челси. Это позволит "шмелям" оказаться в дамках: они получат свободные средства на усиление летом, и без необходимости искать замену своему вундеркинду.

Отметим, что в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч. В свою очередь в активе Тимо Вернера 10 голов в 38-ми поединках.

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